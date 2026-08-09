La Ameixa de Carril vuelve a consolidarse como una de las citas estrella de la comarca

Fueron cientos las personas que se acercaron hasta la alameda Mónica Ferreirós

La XXXI Festa da Ameixa de Carril volvió a reunir un año más a centenares de personas en el entorno de la alameda para degustar este exquisito manjar proveniente del mar, consolidándose de nuevo como una de las citas gastronómicas estrella del verano en la comarca arousana.

La jornada comenzó con los pasacalles de Xirifeiros, Brisas do Ulla y Airiños do Carril, que animaron el ambiente y precedieron al despacho de numerosas raciones en la carpa de degustación. La venta anticipada de tickets el día anterior, así como la online, ya permitía augurar la buena acogida de la jornada, con una previsión de despacho de hasta 9.000 tapas.

Pese a que la lluvía amenazó por la mañana y esta edición no fue posible realizar el acto con el pregonero y los nombramientos, –debido a la complicada situación del sector del mar–, el sabor, la música y el buen tiempo de después consiguieron mantener el ambiente animado y que la cita volviese a ser un éxito.