Identifican cuatro positivos en alcohol, uno en drogas y dos personas circulando sin carnet

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía identificaron la pasada noche a tres conductores que dieron positivo en la prueba de alcoholemia con tasa de infracción administrativa, otra con tasa de delito penal y también a una persona que dio positivo en el test salival de detección de drogas.

Asimismo, la noche también se saldó con dos personas que conducían sin carnet y, además, se detectó un vehículo en las vías sin que constase que la persona titular mantuviese en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su circulación.