De la ruta al lienzo: una nueva forma de conocer la Isla de Cortegada

El artista Mario Trujillo haciendo su obra con la técnica de la acuarela Cedida

La entidad Amar Carril organizó para este fin de semana la Ruta Estudio, una nueva propuesta que combina una visita guiada por la Isla de Cortegada y, posteriormente, tiempo para dibujar el entorno.

La actividad comenzó a las nueve de la mañana, con salida en barco desde el puerto de Vilagarcía. Una vez en la isla, se inició la visita por el lugar a cargo de una guía acreditada del Parque Nacional das Illas Atlánticas. A lo largo del recorrido, los participantes pudieron profundizar en la historia y los valores naturales de la isla, además de en el patrimonio marinero de la Ría, conociendo más la tradición de los parques de cultivo y el marisqueo.

Tras la visita guiada, se dispuso de un tiempo determinado para que cada participante pudiese plasmar la Isla de Cortegada desde su propia perspectiva, disfrutando del paisaje y dejando volar su creatividad. Cabe destacar que entre ellos se encontraba el artista contemporáneo Mario Trujillo, quien no dudó en dejar retratada su visión del entorno natural con la técnica de la acuarela.

La obra de Mario Trujillo Cedida

Desde Amar Carril afirman que, después de las buenas sensaciones de esta primera toma de contacto de la Ruta Estudio, ya tienen en mente proponer una nueva fecha. La actividad no incluye monitor ni materiales artísticos, por lo que cada participante debe llevar sus utensilios, pudiendo elegir la técnica y el estilo que prefieran.