Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

De la ruta al lienzo: una nueva forma de conocer la Isla de Cortegada

Amar Carril estrenó este fin de semana la Ruta Estudio, que combina una visita guiada con una propuesta artística

Sandra Rey
09/08/2026 21:53
El artista Mario Trujillo haciendo su obra
El artista Mario Trujillo haciendo su obra con la técnica de la acuarela
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La entidad Amar Carril organizó para este fin de semana la Ruta Estudio, una nueva propuesta que combina una visita guiada por la Isla de Cortegada y, posteriormente, tiempo para dibujar el entorno.

La actividad comenzó a las nueve de la mañana, con salida en barco desde el puerto de Vilagarcía. Una vez en la isla, se inició la visita por el lugar a cargo de una guía acreditada del Parque Nacional das Illas Atlánticas. A lo largo del recorrido, los participantes pudieron profundizar en la historia y los valores naturales de la isla, además de en el patrimonio marinero de la Ría, conociendo más la tradición de los parques de cultivo y el marisqueo. 

Tras la visita guiada, se dispuso de un tiempo determinado para que cada participante pudiese plasmar la Isla de Cortegada desde su propia perspectiva, disfrutando del paisaje y dejando volar su creatividad. Cabe destacar que entre ellos se encontraba el artista contemporáneo Mario Trujillo, quien no dudó en dejar retratada su visión del entorno natural con la técnica de la acuarela.

La obra de Mario Trujillo
La obra de Mario Trujillo
Cedida

Desde Amar Carril afirman que, después de las buenas sensaciones de esta primera toma de contacto de la Ruta Estudio, ya tienen en mente proponer una nueva fecha. La actividad no incluye monitor ni materiales artísticos, por lo que cada participante debe llevar sus utensilios, pudiendo elegir la técnica y el estilo que prefieran. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620