La Festa da Ameixa arranca con más de 1.000 tickets repartidos en la venta anticipada

El puesto habilitado en la Plaza de Galicia Mónica Ferreirós

La XXXI Festa da Ameixa do Carril arranca con más de 1.000 tíckets repartidos en la venta anticipada en la carpa dispuesta esta mañana en la Plaza de Galicia. Así lo confirmó el patrón mayor, Javier Quintáns, quien también recordó que los tíckets se pudieron adquirir previamente a través de la web municipal del Concello.

El comienzo de la programación de la festividad tuvo lugar esta tarde con la Regata de Vela, aunque la inauguración oficial fue por la noche con el reparto de arroz con almejas y berberechos, amenizado por el grupo de gaitas Brisas do Ulla y por The Music Box Band. En el acto estuvieron presentes el alcalde vilagarciano, Alberto Varela, y el diputado provincial, Ricardo Martínez, además de los numerosos asistentes.

No obstante, los actos centrales tendrán lugar a lo largo del domingo. Por la mañana, los pasacalles de Xirifeiros, Brisas do Ulla y Airiños do Carril animarán el ambiente y precederán a la degustación de almejas a la marinera, a partir de las doce, hasta fin de existencias.

La previsión es despachar entorno a unas 9.000 raciones y aquellos que no consiguieron tíckets en la venta anticipada o a través de la web municipal, podrán hacerse hoy con uno desde las 10:30 horas hasta el mediodía. El precio por ración es de 14 euros.

La difícil situación del sector del mar obligó este año a la Cofradía de Carril a reducir los gastos de la emblemática Festa da Ameixa. Por este motivo, el acto con el pregonero y los nombramientos no se llevarán a cabo esta edición, donde el sabor y la música serán los grandes protagonistas de la cita, que este años ostenta un colorido y arousano cartel diseñado por la artista Rebeca Losada.