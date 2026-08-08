Identifican a un varón que aporreó la puerta de la iglesia de Fontecarmoa para pedirle dinero al cura

Imagen de archivo de un coche de la Policía Local de Vilagarcía MONICA FERREIRÓS

La Policía Local de Vilagarcía identificó esta tarde a un varón de 49 años, con domicilio en Betanzos, que aporreó con fuerza la puerta de la Iglesia de San Pedro de Fontecarmoa para pedirle al cura dinero para coger un tren. Fue el propio párroco del templo el que contactó con los agentes, alegando que el hombre podría estar bajo los efectos del alcohol.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas y, pese a no ser capaz de dar una descripción del hombre, el cura les señaló que portaba una funda de guitarra y que había huido por el camino que une por detrás de la iglesia la Ría Pio XII con la José Viqueira Barrio, en donde un vecino se cruzó con él.

Este último comentó que creía que el hombre se había ido por la Rúa Vimbio, de manera que una de las patrullas salió a pie en su persecución y otra en el vehículo policial. Finalmente fue interceptado en la Rúa Fontecarmoa y reveló que fue él quien golpeó la puerta para pedir dinero para un billete de tren.