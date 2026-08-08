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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Desestiman el recurso de un acusado por tráfico de drogas y participación en grupo criminal

El auto expone que el hombre fue visto en Vilagarcía adquiriendo combustible para abastecer las narcolanchas

D. A.
08/08/2026 21:18
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Imagen de archivo de una narcolancha
Chechu Río
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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de un hombre al que se le acusa de un delito de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, así como por el delito de participación en organización criminal.

La representación del acusado alegaba que no existían “indicios racionales de criminalidad suficientes para establecer una posible participación directa o indirecta del apelante en los hechos que han motivado su procesamiento”.

De esta manera, postulaba como insuficentes los hechos mencionados en el auto, como “la mera participación en la adquisición de combustible los días 25 y 26 de marzo de 2023” en la gasolinera Alcampo de Vilagarcía, la supuesta estancia en un hotel de Portugal y la amistad con algunos de los otros procesados.

Además, el escrito de la representación alegaba que no existía “ni una sola prueba en todo el procedimiento que sitúe a su representado en el mar, en una lancha, en un puerto, en una playa, en labores de tripulación, recibiendo, transportando o distribuyendo droga”.

Por su parte, la Audiencia Nacional defiende que “el auto recurrido relata de manera precisa y detallada la participación del procesado”, describiendo que se le atribuye “ser el encargado de la adquisición de combustible para el abastecimiento de las narcolanchas y partícipe en actuaciones llevadas a cabo en Portugal, donde previsiblemente se mantuvieron contactos con sujetos de la organización destinataria del estupefaciente”.

Así, exponen que “los días 25 y 26 de marzo de 2023 participó en la adquisición de combustible en la gasolinera Alcampo de Vilagarcía de Arousa, que posteriormente fue utilizado para abastecer a las embarcaciones de alta velocidad”.

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