Ravella acusa al PP de hipocresía y de hablar “de oídas” sobre la piscina
Los socialistas critican a los populares por no comentar los retrasos de la obra del río de O Con
El gobierno local de Vilagarcía no ha tardado en responder a las acusaciones vertidas desde las filas del Partido Popular sobre los retrasos en la obra de ampliación de la piscina de Fontecarmoa. El ejecutivo socialista acusa al PP de hipocresía por posicionarse abiertamente sobre el proyecto municipal de la piscina y no sobre los retrasos acumulados en la obra de los tanques de tormenta que capitanea la Xunta de Galicia y que todavía está en ejecución. “É curioso: que a piscina amplíe o prazo de execución para resolver cuestións que xustifican os técnicos é unha irresponsabilidade do Concello. En cambio, se Augas de Galicia leva case dous anos de retraso na execución da rede de saneamento e os tanques de tormentas, é o normal, son as cousas que pasan cando se presentan dificultades técnicas”, indica Ravella.
El gobierno acusa además a los conservadores de hablar de este tema “de oídas” y declara “unha cousa é que a Xunta de Goberno teña aprobada a redacción dunha modificación do proxecto e outra que esta teña o visto bo da Administración”. Recuerdan desde el Concello la propuesta del arquitecto y de la empresa tiene que ser ratificada por el departamento de Urbanismo, la Secretaría Xeral y de Intervención municipal.
“Se pensaran máis alá dos titulares e fixeran oposición como debe ser, é dicir, informándose primeiro, saberían cal é a xustificación dos técnicos, que non dos políticos, para modificar o proxecto”, insisten desde el ejecutivo.
Insisten las fuentes municipales en que “polo visto, nas obras da Xunta as recomendacións as fan os técnicos, e cando estes falan das dificultades técnicas de cruzar o río do Con por debaixo do leito, hai que darlles a razón e se hai que esperar, espérase; pero cando a dificultade xurde nunha obra municipal, loxicamente – e seguindo o razoamento do PP– son os políticos, non os técnicos, os que deciden facer modificacións e paralizar as obras, porque en realidade lles gusta incumprir os prazos. Un pouco raro todo”.
El equipo de Alberto Varela defiende que las modificaciones de los proyectos son cuestiones absolutamente normales porque van surgiendo cosas. Ironiza con “agás nas obras que fai o PP alí ondde goberna, onde sempre é todo perfecto; coa excepción, claro, do PP de Vilagarcía coas obras de Vista Alegre ou Praza de España”.