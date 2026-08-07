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Vilagarcía

Persecución de película en Vilagarcía: huye a gran velocidad con su turismo por el carril-bici y las aceras

El conductor fue interceptado cerca de O Ramal y dio positivo en cocaína en el test de drogas

Fátima Frieiro
07/08/2026 21:46
Avenida Laureano Gómez Paratcha
La persecución fue por la avenida Laureano Gómez
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Agentes de la Policía Local investigan al conductor de un vehículo que protagonizó una auténtica persecución de película por el centro de Vilagarcía. La primera voz de alarma fue pasadas las siete de la tarde cuando los agentes reciben el aviso de que había un vehículo circulando a gran velocidad por el carril-bici de la Avenida de Cambados. Los municipales localizaron el turismo en la calle Laureano Gómez Paratcha, en donde este estaba realizando adelantamientos peligrosos subiéndose incluso a la acera hacia O Ramal.

Tras una dura persecución los agentes interceptaron al turismo en el Patio Saavedra con una rueda pinchada. Al conductor se le practicó la prueba de alcoholemia, resultando esta negativa, pero sí dio positivo en cocaína en el test de drogas. Durante la huida, y según fuentes policiales, el varón puso en peligro a varios peatones, así como a otros conductores y a sus dos acompañantes. 

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