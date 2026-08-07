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Vilagarcía

Investigan a un hombre por atracar a otro en un cajero de Vilagarcía con un destornillador

La Policía recibió aviso de que dos personas estaban persiguiendo a un ladrón en Trabanca Sardiñeira

Fátima Frieiro
07/08/2026 21:04
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
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Un hombre de 36 años de edad y vecino de Vilagarcía fue detenido por agentes de la Policía Local y Nacional como presunto autor de un robo. Según los denunciantes el ahora investigado robó a un varón que estaba sacando dinero de un cajero automático y, para amedrentarlo, lo amenazó con un destornillador.

Los agentes de la Policía Local recibieron el aviso de que en la calle Travesía Barrio Novo (en Trabanca Sardiñeira) había unas personas persiguiendo al presunto ladrón. Los policías localizaron al sospechoso instantes después y, en el cacheo, se le encontró un destornillador. Está siendo investigado como presunto autor de un robo con violencia, dado que la víctima presentaba lesiones y tuvo que ser atendido en el centro médico.

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