El Xantar na Casa atendió en el año 2025 a 28 personas mayores y con dependencia

Concellería de Servizos Sociais GONZALO SALGADO

Los Servizos Sociais del Concello de Vilagarcía destinaron el año pasado un total de 21.600 euros a financiar el Xantar na Casa, el programa de atención nutricional destinado a personas mayores y dependientes. Fueron un total de 28 los usuarios que se beneficiaron de este servicio y la media de edad es de 84 años.

El Xantar na Casa es un programa que consiste en servir a domicilio las comidas y cenas ya preparadas y adaptadas a las necesidades de cada persona. Con ello, además de garantizar la correcta alimentación de este colectivo vulnerable, la iniciativa promueve la autonomía de los beneficiarios facilitándoles permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible.

La prestación se organiza de forma que los usuarios reciben semanalmente en sus domicilios las catorce menús (siete comidas y siete cenas) para una semana completa. Todos se adaptan a las prescripciones médicas de las personas, se presentan en recipientes individuales adaptados para conservarse en el frigorífico y para calentar en el microondas. De este modo se evitan los riesgos que cocinar puede representar para personas dependientes o mayores.

La inmensa mayoría de los usuarios de Xantar na Casa fueron mujeres –un total de 20– frente a ocho hombres. En el caso de los varones la medida de edad baja hasta los 83 años y abanico de la edad de los usuarios en general oscila entre los 61 y los 92 años, según los datos del Concello.