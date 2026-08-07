El vilagarciano Donato Fernández firma la imagen de la Festa da Auga 2026

Imagen de la Festa da Auga 2026 Donato Fernández

A poco más de una semana de la celebración más multitudinaria de Vilagarcía, la Festa da Auga ya cuenta con imagen oficial. La firma el vecino de la localidad Donato Fernández, fan indiscutible de este evento popular. Él estuvo 16 años trabajando como diseñador gráfico en Barcelona, ciudad que dejó hace poco para regresar a su Galicia natal. Él mismo define su diseño como "sinxelo, monocromático, xeométrico e minimalista".

La imagen acaba de ser presentada por la asociación 'Auga Que Non Has De Beber" y será la que ilustre tanto los carteles como las tradicionales camisetas. Este mismo sábado, a partir de las 10:30 horas, podrán adquirirse en una carpa ubicada en la Praza de Galicia.