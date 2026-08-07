Detenida en Vilagarcía por agredir a su pareja y zarandear a un policía

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Una mujer de 26 años de edad fue detenida la pasada madrugada como presunta autora de agresiones a otra mujer, de 33, que es su pareja. Según fuentes policiales los hechos se originaron en un local hostelero del centro de la localidad cuando - exponen los testigos- la presunta agresora golpeó a su pareja y la condujo por la fuerza al exterior del negocio continuando con patadas y mordiscos ya en la calle.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y la Nacional, que pudieron constatar las lesiones referidas. Procedieron a detener a la presunta agresora, que se encontraba alternada y discutiendo con otras personas que le reprochaban lo sucedido. Fue entonces cuando la mujer de 26 años agarró a uno de los agentes por el chaleco antibalas y lo zarandeó sin hacer caso a sus indicaciones. Finalmente fue trasladada al centro médico.