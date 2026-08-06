Todavía queda verano: gangas a 10 y 5 euros en la vigésima feria de ofertas de Zona Aberta

La Feira de Oportunidades abrió sus puertas y estará operativa hasta el sábado a la noche Mónica Ferreirós

Todavía queda verano por delante y por ello acercarse a la Feira de Oportunidades de Zona Aberta es garantía de encontrar algo para estrenar – por ejemplo– con motivo de las fiestas patronales de San Roque, que ya están a la vuelta de la esquina. La vigésima edición de la feria de ‘stocks’ de la asociación Zona Aberta arrancó con un gran éxito de público y con el convencimiento de que los comercios podrán hacer “su agosto” en los días que le quedan todavía a este mercado de oportunidades.

La carpa se abrió a las seis y media de la tarde en una primera jornada en la que los comercios optaron por no abrir de mañana. No ocurrirá lo mismo ni en la jornada del viernes ni del sábado, en las que quienes deseen hacerse con rebajas interesantes podrán acercarse hasta la Praza da Segunda República durante todo el día.

En la vigésima edición del mercadillo de Zona Aberta puede adquirirse de todo, aunque los productos estrella continúan siendo los relacionados con el textil y el calzado. Así pues, quien lo deseen puede llevarse un ‘outfit’ completo a precios muy asequibles o darse un capricho por poco más de 20 euros. Además en la variedad está el gusto y los comercios ofrecen propuestas para todas las edades y todos los gustos. Los complementos siguen siendo otros de los productos estrella y de los favoritos del público.

Zona Aberta aprovecha estas fechas para sacar sus productos de temporada a la calle al ser esta una de las épocas del año en las que más visitantes recibe la ciudad. Así pues, tanto turistas como ciudadanos de la localidad pueden acercarse hasta esta zona para llevarse un autorregalo a casa y disfrutar de un buen paseo.