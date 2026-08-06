Los vilagarcianos agotan en solo media hora las gafas del Concello para ver el eclipse

El acto central para ver el eclipse es en la playa de A Compostela

Los vilagarcianos han agotado en solo media hora las 2.000 gafas homologadas que el Concello ha repartido para ver con seguridad el eclipse del día 12. Las solicitudes para conseguir las lentes - solo para personas empadronadas- entraron en avalancha a las diez de la mañana y provocó que el sistema tardase todavía unos minutos en poder procesarlas y emitir los correspondientes códigos QR necesarios para recogerlas.

Cabe recordar que será precisamente en una zona de la playa de A Compostela (enfrente al parque) donde se podrán recoger las gafas el mismo día del fenómeno. Dada la elevada demanda, el Concello pide a quienes finalmente no vayan a utilizarlas que promueva su cancelación a través de la misma plataforma web. Así las gafas podrán ponerse a disposición de las personas que no las obtuvieron.

El acto organizado por la administración local empezará a las cinco y media de la tarde. A partir de ese momento comenzará el reparto de las lentes en las carpas. También habrá animación musical y, a partir de las siete y media, la divulgadora María Brea irá ofreciendo información de interés sobre el fenómeno natural y sus efectos en la naturaleza.

El eclipse llegará a su momento álgido a las 20:30 horas, por lo que se hará de noche de forma adelantada en la capital arousana. A partir de ese momento la sombra de la Luna se irá apartando y la luz del Sol irá regresando de forma gradual.