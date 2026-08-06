El Valdés Bermejo se convierte en el ‘Salvaje Oeste’ para la proyección del film ‘Rango’

Exposición del Cineclube en el Salón García Gonzalo Salgado

El parque Valdés Bermejo se convertirá este viernes en un auténtico rancho fronterizo del Far West. El Cineclube Ádega encara la recta final de su Semana de Cine con una jornada al aire libre que mezclará diversión, picnic, actividades y la proyección de la película ‘Rango’.

La fiesta empezará a las siete de la tarde en la que, además de una merendola, se organizarán juegos de época, se ofrecerán paseos a caballo, habrá disfraces, taller de maquillaje, música, sorteos y premios. La organización anima al público de todas las edades a acudir a la fiesta vestidos de vaquero, indio, mejicano o algo relacionado con la temática tex-mex y la del ‘Salvaje Oeste’. De hecho la persona con mejor vestimenta recibirá de premio dos pases anuales para el Cineclub.

Ambientación

Las personas asistentes podrán llevar su merienda para montar el pícnic al aire libre o adquirirla en los puestos de comida que se instalarán en la zona. También habrá barra para la venta de bebidas a precios populares. Para el público familiar se ofrecerán paseos a caballo con la colaboración del centro Hípica Ares. A mayores habrá música a cargo de DJ Oswal, que ofrecerá una primera sesión a las 19 horas y otra al finalizar la proyección cinematográfica.

A las diez empezará la tradicional proyección al aire libre con el film de animación dirigido por Gore Verbinski. Con un humor inteligente es uno de los grandes westerns de animación de la última década y perfecto para verlo en un lugar como el Valdés Bermejo. La entrada es gratuita.