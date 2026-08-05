Urbanismo requiere a una empresa de la calle Rosaleda regularizar su situación tras una denuncia vecinal

Imagen de la calle Rosaleda Mónica Ferreirós

La Xerencia de Urbanismo del Concello de Vilagarcía ha dado tres meses de plazo a una empresa ubicada en la calle Rosaleda (en Sobradelo) para que regularice su situación. Una situación denunciada desde hace ya meses por vecinos de la zona, que entienden que la administración local debe hacer algo para mejorar la seguridad vial en la zona, que consideran que está comprometida por el tránsito de vehículos pesados. La firma de transportes tiene de plazo hasta el 13 de octubre para que conste debidamente el título habilitante tanto para unas naves que datan de los años 80 como para otra construida en el año 2018. El problema de la documentación vendría dado – según fuentes municipales– por un cambio de nomenclatura de la calle, que antes se definía únicamente como Avenida de Cambados.

El asunto ha llegado a la Xerencia de Urbanismo de Ravella después de varios escritos y denuncias presentados por una comunidad de residentes de un edificio próximo, que entienden que la convivencia con el tráfico pesado es muy complicada y que incluso “pone en riesgo” la seguridad de los viandantes habituales, algunos de ellos con problemas visuales. De hecho –indican los afectados– han solicitado ver el expediente como parte afectada y aseguran que no se les ha permitido acceder al mismo en el plazo estipulado por la propia administración local.

Los vecinos de la zona denuncian además la “falta de transparencia” para obtener documentación por parte del Concello. De hecho han recurrido tanto a la Valedora do Pobo como a la Comisión de Transparencia de Galicia para “intentar que se nos escuche”.

Advierten además que la seguridad de los peatones está comprometida y que en su día se aprobó la ejecución de unos pasos de peatones por parte del gobierno local que – a día de hoy– “no están, no se han hecho”.

En el documento de la Xerencia de Urbanismo que llegó a las partes el 13 de julio se expone que la situación de irregularidad implica la suspensión de la actividad, algo que de momento todavía no ha ocurrido. Eso sí, las naves se precintarán si – concluido el plazo que la administración local ha dado a la firma– la situación no se solventa.

Los vecinos de una comunidad de propietarios de esa misma calle solicitan al alcalde, Alberto Varela, que asuma la coordinación de la actuación municipal y que aclare si existe una orden de suspensión vigente, cuál es su alcance y qué medidas se van a adoptar para comprobar su cumplimiento. También que se les facilite el acceso al expediente.