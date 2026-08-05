La obra de Bouza de Abaixo entra en su última fase en la confluencia con Benigno Santos

Momento de la presentación del proyecto de mejora

La reforma integral de la calle Bouza de Abaixo – en Vilaxoán– entra en su último tramo con la ejecución de los trabajos que se están ejecutando en la confluencia con Benigno Santos. Las actuaciones avanzan según lo previsto y la semana próxima entrarán en la plaza situada en ese lugar. Desde el Concello señalan que la mejora y el cambio de imagen de Bouza de Abaixo es ya una realidad en los dos tramos anteriores, que ya se encuentran abiertos al tránsito.

La coordinadora de la obra explicó que en estos momentos se está abriendo la vía para introducir las canalizaciones en el tramo interior al cruce con Benigno Santos. La intervención se demoró un poco, dado que se encontró una veta de roca muy dura.

Actuaciones paralelas

Por otra parte la empresa adjudicataria de los trabajos empleó unos días en realizar acciones en la intersección con Bouza de Arriba para evitar la entrada de agua a varios inmuebles. Un problema que los vecinos sufren desde hace años. Esta intervención no figuraba en el proyecto inicial, pero se hace para solucionar esta demanda.

Ahora la empresa Construcciones Castro Figueiro avanzará en el tramo qeu falta por completar y que desemboca en la avenida de Cambados. Se renovarán las redes de saneamiento, se enterrará el tendido de la iluminación pública y se instalarán las canalizaciones que falten para que – posteriormente– las empresas titulares de las infraestructuras introduzcan los cables del suministro de electricidad y de los servicios de telecomunicaciones.