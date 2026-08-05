La Cofradía de Carril instala el sábado en la Praza de Galicia una carpa con los tickets de la Ameixa

Imagen de la Festa da Ameixa

La Cofradía de Carril – organizadora de la Festa da Ameixa– instalará una carpa este sábado en la Praza de Galicia para que las personas interesadas pueden adquirir ya los tickets para la celebración del evento gastronómico del domingo. La carpa estará abierta entre las 11 y las 14 horas. Además los boletos también se pueden comprar a través de la plataforma ticket.vilagarcia.gal.

La fiesta de exaltación de la almeja de Carril contará con dos degustaciones. El sábado por la noche se ofrecerán 1.000 raciones de arroz con almejas y berberechos y el domingo se dispondrá de 3.000 kilos de almeja japónica para preparar a la marinera las 9.000 raciones que los comensales podrán degustar en la carpa instalada detrás de la lonja.

Carril preparará 9.000 racións de ameixa á mariñeira na súa festa grande e arroz para 1.000 comensais Más información

Este año varían los precios. La ración de arroz costará 7 euros y la de almeja 14 (con el pan y el plato conmemorativo incluidos). Además podrá adquirirse la botella de vino albariño a 12 euros, refrescos y cerveza a tres euros y agua a 1,50 euros.

Con la venta por adelantado – tanto online como de forma física– la organización pretende evitar las colas para comprar los billetes el mismo día de la fiesta en los lugares habilitados para ello.