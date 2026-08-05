Fallece un vecino de Vilagarcía en una colisión frontal en Cornazo

El siniestro fue sobre las cinco de la madrugada en la Avenida de Cornazo Emerxencias Vilagarcía

Un vecino de Vilagarcía de 39 años de edad falleció esta madrugada en un accidente frontal en la avenida de Cornazo. Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada y en el siniestro se vieron implicados dos vehículos. En uno de ellos, que estaba volcado en medio de la vía, los servicios de Emerxencias detectaron que no había nadie y que su conductor se había dado a la fuga.

En el interior del otro turismo implicado estaba un varón atrapado, que tuvo que ser excarcelado. Tras casi media hora de trabajos fue atendido por los equipos sanitarios y trasladado al Hospital, pero nada se pudo hacer por su vida. Efectivos policiales investigan ahora el siniestro para dar con la otra persona implicada en el mismo.

La carretera - uno de los principales puntos de acceso a la capital arousana- tuvo que ser cortada durante horas.