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Vilagarcía

Fallece un vecino de Vilagarcía en una colisión frontal en Cornazo

Uno de los conductores de los vehículos implicados no estaba en el lugar del suceso

Fátima Frieiro
05/08/2026 08:53
El siniestro fue sobre las cinco de la madrugada en la Avenida de Cornazo
El siniestro fue sobre las cinco de la madrugada en la Avenida de Cornazo
Emerxencias Vilagarcía
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Un vecino de Vilagarcía de 39 años de edad falleció esta madrugada en un accidente frontal en la avenida de Cornazo. Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada y en el siniestro se vieron implicados dos vehículos. En uno de ellos, que estaba volcado en medio de la vía, los servicios de Emerxencias detectaron que no había nadie y que su conductor se había dado a la fuga. 

En el interior del otro turismo implicado estaba un varón atrapado, que tuvo que ser excarcelado. Tras casi media hora de trabajos fue atendido por los equipos sanitarios y trasladado al Hospital, pero nada se pudo hacer por su vida. Efectivos policiales investigan ahora el siniestro para dar con la otra persona implicada en el mismo.

La carretera - uno de los principales puntos de acceso a la capital arousana- tuvo que ser cortada durante horas.

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