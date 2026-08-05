Investigado un vecino de Vilagarcía de 25 años como implicado en el accidente mortal de Cornazo

Foto del lugar del siniestro mortal

Agentes de la Guardia Civil de Pontevedra identificaron esta mañana a un joven de 25 años de edad y vecino de Vilagarcía como el conductor del vehículo implicado en el accidente mortal de Cornazo y que abandonó el lugar de los hechos, según fuentes de la investigación. El joven está siendo investigado como el presunto autor de un delito de homicidio imprudente y de abandono del lugar del accidente.

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El conductor del otro vehículo, que quedó abandonado en medio de la calzada y volcado, se personó en el cuartel de la Guardia Civil en Cambados en compañía de su abogado.

(Habrá ampliación)