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Vilagarcía

Investigado un vecino de Vilagarcía de 25 años como implicado en el accidente mortal de Cornazo

El varón se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Cambados con su abogado

Fátima Frieiro
05/08/2026 14:10
Foto del lugar del siniestro mortal
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Agentes de la Guardia Civil de Pontevedra identificaron esta mañana a un joven de 25 años de edad y vecino de Vilagarcía como el conductor del vehículo implicado en el accidente mortal de Cornazo y que abandonó el lugar de los hechos, según fuentes de la investigación. El joven está siendo investigado como el presunto autor de un delito de homicidio imprudente y de abandono del lugar del accidente.

El siniestro fue sobre las cinco de la madrugada en la Avenida de Cornazo

Fallece un vecino de Vilagarcía en una colisión frontal en Cornazo

Más información

El conductor del otro vehículo, que quedó abandonado en medio de la calzada y volcado, se personó en el cuartel de la Guardia Civil en Cambados en compañía de su abogado.

(Habrá ampliación)

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