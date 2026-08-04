Vilagarcía activa la reserva para obtener gratis las gafas homologadas para ver el eclipse

Unas personas viendo un eclipse solar Carlota Blanco

El Concello de Vilagarcía activa este miércoles a las diez de la mañana en la web ticket.vilagarcia.gal la reserva de las gafas homologadas para ver el eclipse del próximo día 12. En total se repartirán 2.000 lentes entre aquellas personas empadronadas en Vilagarcía que lo soliciten. Pensando en un público familiar podrán reservarse un máximo de cinco unidades y deberán identificarse a todos los destinatarios. Una vez formalizada la solicitud la plataforma emitirá un código QR que se deberá presentar para recoger las gafas el mismo día del eclipse en el evento que el Concello ha programado en la playa de A Compostela. El reparto se hará a partir de las 17:30 horas.

Las gafas cuentan con la máxima protección, aunque con ellas puestas no se recomienda pasar mucho tiempo seguido mirando al sol para que la vista pueda ir descansando. Lo ideal – según los expertos– es realizar visualizaciones cortas de 30 y 45 segundos. Esto permite que unas mismas gafas puedan ser usadas por personas distintas.

Programa completo

Cabe recordar que el Concello tiene un acto programado para el día 12 en A Compostela. Además de música ambiente se contará con la intervención de María Brea, investigadora y divulgadora del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, de la USC, que irá comentando y explicando el fenómeno natural. La luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol a las 19:30 horas hasta cubrir la superficie solar por completo (en Vilagarcía un 99,7) sobre las 20:30 horas.