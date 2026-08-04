Ravella contrata trabajos de mantenimiento en varios centros educativos de la ciudad

Imagen del colegio Arealonga, en el que habrá actuaciones G.S.

El Concello de Vilagarcía acaba de contratar las obras de conservación y mantenimiento en varios centros educativos de la localidad. La Xunta de Goberno contrató unas actuaciones que suman 22.358 euros y que consistirán en la limpieza, reparación de hendiduras y pintado de fachadas en los colegios Rosalía de Castro y Arealonga y en la mejora del patio de la Escola Municipal de Música.

La empresa encargada de acondicionar los muros exteriores y los alerones del Arealonga será Reformas Trébol. Estos están deteriorados por el paso del tiempo y la exposición a los agentes atmosféricos. También se actuará en el zócalo, que presenta hendiduras por las que penetra la humedad. En esta actuación se invertirán 9.438 euros y los trabajos incluyen el lavado de las paredes y desatasco de alcantarillas.

Esta misma firma ejecutará la limpieza, el tapado de hendiduras, el borrado de graffitis y la pintura para la fachada principal del colegio de Carril. Esta actuación tiene un coste de 8.107 euros.

Por último la empresa Garocaprim adecuará el patio de la Escola Municipal de Música con el objetivo de resolver las deficiencias que presenta, garantizando las condiciones de seguridad, accesibilidad y durabilidad. Esta obra tiene un coste de 4.813 euros. Las intervenciones se suman a las que a finales del mes de junio está acometiendo el personal de distintos departamentos municipales en todos los centros de infantil y primaria, en el marco de las tareas habituales de mantenimiento que se realizan aprovechando las vacaciones escolares.