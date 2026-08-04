Las contrataciones vinculadas al turismo salvan un mes de julio con una bajada muy ligera del paro

Imagen de la playa de Silgar, en Sanxenxo, una de las joyas del turismo en O Salnés Mónica Ferreirós

El turismo sigue siendo el motor económico más importante no solo de la comarca de O Salnés, sino también de los municipios del norte de la Ría de Arousa. Así lo muestran los últimos datos publicados en el Portal de Emprego de la Xunta de Galicia, de los que se extrae que la hostelería sigue salvando los muebles en materia de empleo, pero con solo una muy ligera bajada del paro en el mes de julio. Eso sí, las comarcas arousanas continúan liderando la creación de puestos de trabajo en Galicia.

Así pues julio terminó en Arousa con un total de 6.966 personas anotadas en las listas de la búsqueda activa de un puesto de trabajo. Solo son 39 menos que en el mes anterior. Eso sí, la mayoría de las contrataciones vinculadas al sector servicios – sobre todo en localidades muy turísticas como son Sanxenxo, O Grove o Vilagarcía– ya se realizaron en el mes de mayo. Aún así la localidad sanxenxina sigue liderando la firma de nuevos contratos en O Salnés. Julio terminó para él con 355 personas en el paro, 23 menos que en el mes de junio. O Grove es el segundo municipio que más empleo logró crear, con trece personas más trabajando, aunque todavía con 223 persiguiendo un contrato. Cambados – motivado por la multitudinaria Festa do Albariño– también tiene cifras positivas en julio con once personas más contratadas respecto al mes anterior, mientras que en Vilanova fueron cinco las personas que consiguieron empleo en el séptimo mes del año, uno de los más potentes del verano. Meaño también tuvo un buen mes, con ocho personas menos en las listas del paro.

En el resto de localidades salinienses los datos no son tan buenos. De hecho Ribadumia pierde diez empleos, Meis un total de seis y Vilagarcía esta misma cifra. En A Illa se mantienen exactamente igual que en junio. En la comarca de O Salnés 3.797 personas siguen buscando un puesto de trabajo. Un total de 38 lo encontraron en julio.

O Barbanza y Ulla-Umia

La situación es desigual en el margen norte de la Ría de Arousa. Allí solo A Pobra y Ribeira lograron generar empleo. La primera con 10 contratos nuevos y la segunda con 17. Eso sí, la comarca lleva desde principios de año con cifras positivas. Boiro es el municipio arousano que más puestos de trabajo destruyó (24 personas más en el paro), mientras que Rianxo suma una a esa misma lista. En el global de la comarca solo se han generado dos nuevos puestos de trabajo y un total de 1.994 personas siguen buscándolo.

Ulla-Umia es la única de las tres comarcas arousanas que no genera empleo. De hecho Catoira destruyó nueve puestos de trabajo en el último mes, seguido de Moraña con cuatro y de Caldas con dos. Valga también perdió un contrato laboral. El que pued presumir de cifras más positivas es Cuntis, que generó doce empleos nuevos en el séptimo mes del año, mientras que Portas restó a una persona de las listas del Servizo Galego de Colocación y Pontecesures a dos. El global de la comarca sigue con 1.175 parados.