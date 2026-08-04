La Xunta emite la autorización ambiental para la ampliación de Profand en el Puerto

Imagen del interior de la empresa en el Puerto

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sustentabilidade de la Xunta de Galicia acaba de dar el visto bueno al informe de autorización ambiental exigido para la ampliación de la empresa Profand (antes Cefrico), ubicada en terreno de la Autoridade Portuaria de Vilagarcía. La resolución es firme, dado que ha sido publicada en el Diario Oficial de Galicia. Eso sí, llega tres años después desde que se iniciaran los trámites de ampliación de las instalaciones. Una actuación que busca incrementar la producción diaria y que permitió aumentar sustancialmente la plantilla. Esta ampliación ya se llevó a cabo con una inversión aproximada de 21 millones de euros en la planta que la firma de productos del frío tiene en el muelle de Comboa.

Cabe recordar que la empresa ubicada en el Puerto vilagarciano es una de las más grandes en cuanto a plantilla del término municipal arousano, dado que tiene alrededor de 700 personas contratadas. En la ampliación se invirtió en varios espacios para poder diversificar la actividad que hay en las naves.

En todo caso, y más allá de las instalaciones que tiene en Vilagarcía, Profand es un gigante en su sector, dado que tiene presencia en varios países, donde también tiene un elevado índice de contratación.

La firma es una de las principales proveedoras de productos de Mercadona.

La actividad portuaria continúa más activa que nunca. Cabe recordar que en el último Consejo de Administración se aprobó la ampliación de espacios en la terminal de Ferrazo para la empresa Boluda, que gestiona los contenedores. Las mercancías, según las cifras oficiales, han ido en aumento en los últimos años y batiendo récord.