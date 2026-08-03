Zona Aberta saca su ‘stock’ a la calle en su vigésima Feira de Oportunidades

Una edición anterior de la Feira de Oportunidades G.S.

No hay agosto sin la posibilidad de hacerse con las mejores gangas de la mano de Zona Aberta. La asociación de comerciantes y hosteleros organiza del 6 al 8 (ambos incluídos) la vigésima edición de su Feira de Oportunidades. Las tiendas asociadas sacarán su ‘stock’ a la calle para que vecinos y personas visitantes puedan elegir entre los mejores productos a precios asequibles para todos los bolsillos. La feria será – como viene siendo habitual en las fechas próximas a las patronales de San Roque– en la explanada del Auditorio Municipal (Praza da Segunda República).

El mercado arrancará en una carpa habilitada para esa finalidad a las seis y media de la tarde del jueves y hasta las diez y media de la noche. Durante el viernes y sábado el horario se extenderá tanto por la mañana como por la tarde. Abrirán los puestos a las diez y media de la mañana y hasta las dos y media de la tarde. Por la tarde el horario será de seis y media a diez y media.

Como viene siendo habitual los comercios sacarán a la calle sus productos de temporada a precios más rebajados. Además la propuesta se presenta como una buena actividad para atraer gente al centro de la localidad que, por consiguiente, también puede consumir en los negocios hosteleros adheridos al colectivo vilagarciano.

Todos los años la feria ofrece descuentos que llegan hasta el 50% y en este vigésimo aniversario no va a ser diferente. Ropa, calzado, menaje de hogar, complementos y un sinfín de cosas más se expondrán para deleite de los amantes de las compras. Cabe recordar que justo la edición anterior –la de productos más vinculados a la temporada del invierno– fue en la Praza de Galicia y el entorno. Sin embargo se opta en agosto por esta ubicación desde hace tiempo, consiguiendo siempre un gran éxito de público y de ventas por parte de los participantes.