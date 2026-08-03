Ravella estrena en A Laxe y Cornazo la mini excavadora que adquirió por 56.870 euros

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El servicio municipal de Obras del Concello de Vilagarcía estrenará en A Laxe y en Cornazo la mini excavadora que la administración local adquirió recientemente por 56.870 euros. Asío pues la idea es mejorar los servicios básicos en la calle de O Con y en Baixada a Pasos. Lo que se hará será ampliar las redes de saneamiento y abastecimiento respectivamente.

Desde Ravella explican que, en ambos casos, se trata de viales estrechos en los que la excavadora convencional que utiliza el servicio de Obras (de mayor tamaño) no puede acceder. De ahí que el Concello optase por comprar nueva maquinaria: poder actuar en espacios reducidos y atender con la mayor brevedad obras de emergencia como averías o rotura de canalizaciones de los servicios municipales. Además, al ser más pequeña y necesitar menos espacio para operar, la mini excavadora permitirá realizar trabajos en aceras y arcenes sin necesidad de ocupar toda la calzada.

La disposición de la nueva pala también permitirá al Concello avanzar en la ampliación y mejora de los servicios básicos acercándolos a las zonas rurales más apartadas y a aquellos lugares de reciente urbanización. En lo que va de mandato 340 viviendas se beneficiaron de este tipo de intervención.