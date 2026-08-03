La historia del cine en Vilagarcía a través de los ojos del historiador Manu Villaronga

La primera sesión fue grabada en directo con Manu Villaronga Mónica Ferreirós

El Fantasio, el Cine Arosa o los Mini Cines sin olvidarse del Cervantes. La historia cultural de Vilagarcía está ligada, de forma inevitable, a la gran pantalla. Generaciones de vilagarcianos recuerdan ver sus primeras películas en las salas de cine que había esparcidas por el centro urbano y de las que salieron verdaderos cinéfilos. Amantes del séptimo arte que vieron nacer el Cineclube que está plenamente inmerso en la celebración de su 50 aniversario y en su Semana de Cine.

Con el objetivo de recordar esa memoria cinematográfica, Ádega no solo ha puesto a disposición del público una bonita y emotiva exposición (que puede verse en la Rivas Briones), sino que ha echado mano de los formatos que mejor domina (los audiovisuales) para dejar constancia de la relación que la ciudad siempre ha tenido con la gran pantalla. Además de la presentación del documental sobre la historia de este club, la asociación pone en marcha una audioguía que parte del trabajo realizado por el historiador local Manuel Villaronga. Es él el que presta su mirada y su arduo proceso de documentación al proyecto ‘A historia do cinema en Vilagarcía en cinco tempos’. Sobre él habló el vilagarciano en el pódcast ‘O Gafapasta Plasta’, que arrancó en la primera jornada de la Semana de Cine y que se prolongará – con otros participantes– durante los próximos días.

El trabajo de Villaronga hace un recorrido por la evolución de la exhibición cinematográfica en la ciudad desde sus inicios hasta la actualidad. De hecho en su propuesta recupera espacios, personajes y momentos fundamentales de la memoria audiovisual vilagarciana.

Fue el arranque de un pódcast que recibirá esta semana a otros nombres como el de Manuel Millán, José Luiz Oubiña o Rosa Estévez.

Las proyecciones son lo fuerte de la programación. Hoy a las nueve y media será ‘Un poeta’, de Simón Mesa Soto. Mañana se proyectará ‘El agente secreto’ de Kleber Mendonça. El jueves será el turno de la emisión de ‘O último vikingo’ de Anders Thomas Jensen y el viernes será la proyección al aire libre –en el parque Valdés Bermejo– de ‘Rango’. Será a las siete con cine y picnic. El sábado será el film-concierto ‘The Penalty’.