A Castelara se traslada de Carril al centro en pleno ‘boom’ hostelero

El local será más pequeño que el que tenían en Carril, pero conservará la misma esencia Mónica Ferreirós

El centro de Vilagarcía acogerá en pocas semanas un nuevo local hostelero. El restaurante A Casterala abandona la localidad carrilexa para asentarse muy cerca de los jardines de Ravella, en el local que hasta hace unos meses ocupaba Casa Rocío. La gerencia del mítico negocio señala que será “exactamente a mesma esencia que tiñamos en Carril, pero nun espazo un pouco máis pequeno”. Y es que A Castelara ya se había cambiado en territorio carrilexo para el inmueble que ocupó en su día el ‘Loliña’, otro de los míticos locales de la restauración arousana y que ahora está cerrado a cal y canto. A Castelara desembarca ahora en el centro urbano consciente de que la oferta gastronómica que ellos tienen no abunda en las opciones existentes. Tendrá terraza (en zona peatonal) y un interior más pequeño. “Esperamos abrir pronto”, señalan desde el negocio.

La apertura de A Castelara coincide con el ‘boom’ de los negocios de restauración en Vilagarcía. Mientras que los comercios más locales van cerrando a cuentagotas, los bares y restaurantes están revitalizando espacios y bajos que llevaban tiempo cerrados. Así pues en los próximos meses se espera la apertura de un nuevo negocio en A Baldosa después de años cerrado y también otro en Méndez Núñez. Estos se unen a otros que ya empezaron a funcionar hace unas semanas en calles anexas a O Castro y también en lugares periféricos. Comer y disfrutar de las terrazas en Vilagarcía está de moda y eso se nota sobre todo en época estival, cuando muchas de las personas que visitan la ciudad vienen de fuera.

Así pues a restaurantes de menú más elaborado como puede ser A Castelara se le suman ya otros de hamburguesas ‘gourmet’ o de tapeo que llevan un tiempo funcionando con mucho éxito.