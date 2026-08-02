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Diario de Arousa

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Vilagarcía

El ANPA de A Lomba muestra su malestar con el PP por las cifras que dio en Pleno y enseña las suyas

“Vémonos na obriga de responder dando a coñecer todos os números, xa que algúns non se citan interesadamente”

B. Y. O Salnés
02/08/2026 21:27
El colectivo llevó sus reivindicaciones al último Pleno |
El colectivo llevó sus reivindicaciones al último Pleno |
Gonzalo Salgado
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La ANPA A Xunqueira del CEIP A Lomba salió al paso este fin de semana de la posición del PP en el último Pleno a respecto de la moción de apoyo a las demandas para el centro.

“Na nosa intervención no Pleno solicitamos que os nosos fillos e fillas non fosen tratados como números. A pesar desa petición o PP de Vilagarcía utilizou alguns números para xustificar o seu voto en contra. Tamén o fixo cun video nas suas redes sociais”, indicaron desde el colectivo de padres.

“Vémonos na obriga de responder dando a coñecer todos os números, xa que alguns non se citan interesadamente”, consideran.

Así, detallan que “das 11 mestras —o curso pasado eran 12 e suprimiron 1 praza— 3 son da directiva co que non teñen as mesma horas lectivas xa que adican horas a tarefas de dirección”. Eso, además, “nun centro con dous edificios separados polo núcleo urbano de Vilagarcía e con profesorado movendose entre eles co que supon de perda de tempo no traslado”.

Añaden que “o ano pasado tiñamos 3 AL (audición e linguaxe) e tamén suprimen un. O conselleiro de Educación anunciou en maio que o profesorado especialista provisional o curso pasado pasaría a fixo se o colexio o precisaba”. En este sentido, consideran que “nun centro no que o ano pasado houbo 47 necesidades educativas especiais e 109 necesidades especificas é máis que preciso, é urxente”.

Recuerdan, además, que “no Pleno municipal de xullo do 2025 tendo 12 mestres de educación infantil, 3 AL e 3 PT (pedagoxía terapéutica) demandamos máis profesorado especialista e o PP votou a favor da moción”. Por eso, son críticos con la nueva posición popular: “Este ano perdemos 2 mestras, ameazan con suprimir 2 máis no próximo catálogo educativo, e votan en contra”.

Concluyen argumentando que “o cálculo de profesorado realizase en función de aulas abertas, non en función do número de nenos e nenas en cada aula, ou se teñen ou non necesidades. Atendendo ás necesidades, demandamos máis profesorado”.

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