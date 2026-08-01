Vilagarcía, Sanxenxo y Ribeira, entre los diez concellos con más rentabilidad para alquiler

Anuncios de pisos en alquiler en una inmobiliaria de Vilagarcía, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

Comprar una vivienda en Vilagarcía para destinarla al alquiler ofrece una rentabilidad bruta del 5,5%, según el estudio del portal inmobiliario Fotocasa correspondiente al segundo trimestre de 2026. La cifra coloca a la capital arousana como el quinto concello con mayor rentabilidad inmobiliaria entre los estudiados, pese a encontrarse por debajo de la media gallega y española, ambas situadas en un 5,7%.

No es, sin embargo, la única localidad arousana en la lista. Ribeira, de hecho, se encumbra como el segundo concello con mayor rentabilidad de la vivienda en Galicia con un 7%, solo por detrás de Barreiros; mientras que Sanxenxo se cuela en la séptima plaza con un 5,3%, por encima de ciudades como Ourens, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña Capital, que se situaría en última posición con un 4,2%.

Cabe destacar que, sin embargo, la rentabilidad tanto en Sanxenxo como en Ribeira habría diminuido según los datos de Fotocasa con respecto a hace un año, cuando se situaban en un 6,5 y un 8,3 por ciento, respectivamente.

Sube el precio de compra

Pese a ello, y debido a la estabilidad de los números a nivel gallego —el rendimiento subió apenas en 0,2 puntos desde hace cinco años— la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, explica que demuestra “el impacto del incremento del precio de compra en comparación con la evolución de los arrendamientos, y su efecto sobre la rentabilidad, ha sido contenido”, registrándose un “aumento de mayor intensidad” en el precio de compra de inmuebles que las rentas del alquiler, “elevando el esfuerzo inversor necesario para adquirir una vivienda y ajustando de forma natural el rendimiento obtenido por los propietarios”, aunque subraya que la vivienda “continúa siendo un activo atractivo para la inversión a largo plazo”.