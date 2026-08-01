La Policía Local de Vilagarcía identifica a una presunta carterista que actuaba en la Praza de Abastos

Un coche de la Policía Local de Vilagarcía Mónica Ferreirós

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía pudieron identificar a una presunta carterista que actuaba en el entorno de la Praza de Abastos. Una patrulla fue requerida para acudir durante esta mañana al Mercado, donde pudo tomar los datos de la mujer, según señalaron fuentes policiales, que destacaron la actuación del servicio de árbitros de la Praza municipal, que retuvo a la sospechosa hasta la llegada de la dotación policial.

Pese a que no se trata de algo habitual en la capital arousana, en el último balance de criminalidad en la ciudad publicado por el Ministerio de Interior, relativo al primer trimestre del año, se registró un repunte de un 20% en los pequeños hurtos durante los meses de enero, febrero y marzo.

Asimismo, los agentes de la Policía Local fueron requeridos también esta mañana en una emergencia sanitaria en la calle Rosalía de Castro, donde una mujer sufrió un desvanecimiento.

La vecina fue atendida en un primer momento por varios viandantes que pasaban por el lugar y que alertaron a las emergencias, hasta la llegada de la Policía Local. Finalmente, la mujer fue trasladada por una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Punto de Atención Continuada (PAC) de San Roque.