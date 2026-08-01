Cortegada y Sálvora serán “puntos estratéxicos” para ver el eclipse total de sol

Las gafas homologadas para poder ver el eclipse serán uno de los objetos indispensables de la jornada EFE

El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia ofrece este verano una completa programación de actividades astronómicas, coincidiendo con el eclipse total de sol, con el objetivo de diversificar su uso público y dar a conocer entre los visitantes una parte destacada de sus recursos naturales. Un espacio que cuenta con la acreditación como destino turístico Starlight al permitir una contemplación inmejorable del cielo estrellado desde sus islas: Cortegada y Sálvora en la Ría de Arousa, Ons frente a la ría de Pontevedra y Cíes cerrando la de Vigo.

Así pues, en el caso de las dos islas arousanas, la programación especial tendrá como fecha clave el 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de sol y con la lluvia de estrellas, conocidas como Lágrimas de San Lorenzo y que será visible del 11 al 13 de este mes.

Detalles del programa

Según informó la Xunta, las actividades —que dirigirá y coordinará la Federación Galega de Astronomía e Radioastronomía— incluirán observaciones diurnas y nocturnas, en las que se pondrá a disposición de las personas participantes material óptico de última generación y equipos electrónicos.

La observación astronómica en sentido estricto se desarrollará por las noches, de 23:30 a 1:30 horas, con charlas al frente de expertos en las que se ahondará en los vecinos estelares más próximos, en los calendarios astronómicos que empleaban las civilizaciones antiguas o en la información que nos aporta la luz que acercan.

De esta forma, en Cortegada y Sálvora la actividad se centrará en el día 12, aunque en Cíes se prolongará con diferentes acciones durante todo el mes y en Ons —donde ya se realizaron una quincena de jornadas en julio en las que participaron 650 personas— la actividad se retomará el 12, 13 y 14.

Desde el gobierno gallego recordaron así que el Parque Nacional está avalado por el sello Starlight —avalado por la Unesco y apoyado por la Unión Astrónomica Internacional y la Organización Mundial de Turismo— al contar con las condiciones óptimas para contemplar uno de sus recursos naturales, como es el cielo, al estar protegidos de la contaminación lumínica, resultando idóneos para las actividades turísticas centradas en este recurso.

A Compostela, otro punto de observación

La comarca se prepara así para una jornada clave para el turismo astronómico. En el caso de Vilagarcía, además de la actividad lanzada por la Xunta para Cortegada, el Concello ha centralizado la actividad en la playa de A Compostela para disfrutar de un fenómeno que no volverá a repetirse en este mismo punto hasta dentro de 130 años, con una charla divulgativa y música de ambiente en el arenal.