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Vilagarcía

Ravella instala un ascensor en el edificio de Emerxencias y de la Escola Taller

La obra sale a licitación con un presupuesto de 61.200 euros

Fátima Frieiro
31/07/2026 13:43
El Servicio Municipal de Emerxencias de Vilagarcía participó en el operativo
El ascensor se pondrá en el edificio de Emerxencias en Agustín Romero
Gonzalo Salgado
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El Concello de Vilagarcía acaba de licitar la obra de instalación de un ascensor en el edificio que acoge las sedes del servicio de Emerxencias y de la Escola Taller. La actuación supone una inversión de 61.212 euros y se financiará con fondos propios. Ese inmueble carecía hasta ahora de una accesibilidad adecuada. Las empresas interesadas tienen hasta el día 20 de agosto para presentar sus ofertas a través de la plataforma única de contratación.

El edificio, que dispone de planta baja, dos pisos y un aprovechamiento bajo cubierta, ya dispone de un hueco para la colocación del ascensor, de ahí que los trabajos a ejecutar se limiten al suministro e instalación de la maquinaria. Según el proyecto redactado por el arquitecto municipal, se instalará un elevador de foso reducido, minimizando el recorrido superior para que no sea necesario cortar el forjado de la cubierta.

El elevador tendrá capacidad para un máximo de siete personas, contará con cuatro paradas, con acceso a cada una de ellas y una frecuencia mínima de 100 viajes por hora. Como mejoras a ofertar por las empresas se puntuará la ampliación del plazo de garantía y el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria. El plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses.

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