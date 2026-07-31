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Vilagarcía

El vilagarciano Diego Nine firma la colección especial de Zara Home inspirada en el verano

La vajilla tiene el sello inconfundible del artista, con referencias muy francesas

Fátima Frieiro
31/07/2026 20:22
Imagen de la web de la firma con la creación de Nine
Imagen de la web de la firma con la creación de Nine
ZARA HOME
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La creatividad del artista vilagarciano Diego Nine puede disfrutarse ya en la nueva colección especial de Zara Home, la firma de decoración y hogar de Inditex. Especialista en pintura a mano Nine firma la propuesta que ya puede verse en la web oficial de la marca y que está inspirada en el verano. Platos, fuentes y vasos rezan ‘La mer’, ‘La plage’ o ‘Les vacances’ con imágenes que recuerdan al mar azul, a los barcos y a todo lo que se disfruta cuando uno tiene tiempo libro y solo piensa en disfrutar. La vajilla puede comprarse al completo o por piezas.

Diego Nine

La cerámica de Diego Nine tiene mucho de sus abuelas y pinceladas de Francia

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La propuesta creativa tiene el sello inconfundible de este artista arousano que ya se coló en la boda de su amiga e influencer, Gala González. Él siempre ha señalado que su inspiración tiene mucho de sus abuelas y también de Francia, en donde tiene su mercado mayoritario. A través de su perfil de Instagram, @diegonine, muestra sus creaciones al mundo y los ojos de Inditex – un gigante de las ventas a nivel internacional–se han puesto en su arte. Si sus obras ya se disfrutaban en países como Estados Unidos o Reino Unido, ahora se hará mucho más.

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