Barry B se suma al programa de San Roque, que tendrá casi un centenar de actividades

La presentación del programa fue en los jardines de Ravella Gonzalo Salgado

Las cartas ya están todas sobre la mesa. Barry B es el último nombre confirmado para el programa musical de las fiestas patronales de San Roque en Vilagarcía. El artista - que es un auténtico furor entre los más jóvenes y que arrasa en todos los festivales que pisa- desembarcará en el escenario de A Xunqueira el jueves 20 de agosto. Lo hará con la banda al completo y con una puesta en escena que no dejará indiferente a nadie. Es el plato fuerte de unas fiestas que en este 2026 conmemoran el vigésimo aniversario de su sello de Interés Turístico Nacional.

El alcalde, Alberto Varela, acompañado de varios de sus ediles, presentó el programa festivo más potente del año en la capital arousana. Lo hizo con un cartel en el que el protagonista es el perro de San Roque y un lema que ya suena a 'vintage', el conocido 'I can, Hai Festa', en honor a esa tradición inglesa de la localidad. El plantel de conciertos se completa con nombres que ya habían salido a la palestra como son el de Marky Ramone el día 18, el de De Ninghures el 19 y el de Chenoa el dia 21. Todos en A Xunqueira y con entrada gratuita.

A las actuaciones de artistas más reconocidos se le suman las que se engloban en el sello 'Son da Casa'. "Queremos apostar tamén pola xente que fai música dende aquí", aclaró la edila de Cultura, Sonia Outón. Así pues ya el primer día, el viernes 14, será el turno de la formación vilagarciana A Xaiba a las nueve de la tarde. A continuación, a las 22:30, se suben al escenario los Savoy Club Big Band con su 'Antoloxía do Bolero' y la jornada termina en la Alameda con los djs locales Little Pi & Kaiser Xosé y La Vepe.

El domingo 16 la música para terminar una de las jornadas más multitudinarias, la del Auga, será a cargo de Abril Fado Atlántico en la Alameda. El lunes 17 la programación apuesta por la verbena con la orquesta New York en la Avenida da Mariña y el martes 18, como teloneros de Marky Ramone, actuarán The Eskarallas.

El proyecto musical de Jesús Güimil Beiras, 'MK Mike', se presenta en A Xunqueira el día 19 justo antes de De Ninghures. Ya como una de las últimas citas musicales el día del Combate Naval - el sábado 22- actuará Assia en la Avenida da Mariña en dos pases diferenciados.

El pregón

De forma oficial las fiestas patronales de San Roque empezarán el 14 de agosto con el pregón a cargo del periodista pontevedrés Xabier Fortes. Será a las ocho y media de la tarde desde el balcón de Ravella y justo antes de la tradicional ofrenda floral al santo a las puertas de la iglesia parroquial de Santa Eulalia. "Cremos que é unha persoa que representa moi ben os valores deste goberno. Ademais sempre se pode ver na Festa da Auga, ben dende un balcón de San Roque ou mollándose nas rúas", explicó Sonia Outón.

El Festaclown y el Combate Naval

Por otra parte, y ya como un elemento clave y fijo en las fiestas de Vilagarcía, el Festaclown volverá a tomar las calles y las plazas desde el lunes 17. Lo hará con varias sesiones de espectáculos circenses, de humor comprometido y de color pensado para todos los públicos y edades. En cada jornada habrá pasacalles y ambientación durante prácticamente todo el día.

Otro de los días grandes es el sábado 22, con el tradicional Combate Naval en la playa de A Concha-Compostela. Justo al día siguiente será el gran Desfile de Carrozas, que saldrá por las principales calles de la localidad a partir de las nueve y media de la noche.

Alberto Varela apuntó a que en total hai 81 actividades y un total de 30 actuaciones musicales. Recordó que el año pasado, en el Auga (el 16 de agosto) se registraron 33.000 visitantes y que la coincidencia en domingo de esta edición podría hacer que se superasen esas cifras. El alcalde también recalcó que en las patronales se reforzará la seguridad con un puesto sanitario en A Peixería y una ambulancia medicalizada contratada por el Concello.