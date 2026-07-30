Ravella repite la selección de personal para la brigada contra incendios al quedar desierta la primera

Un incendio en la zona de la Autovía, en Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía se ve obligado a repetir el proceso de selección para la creación de su brigada contra incendios. El motivo es que, la primera convocatoria, un único aspirante se presentó a las pruebas para formar parte del equipo. Este no superó las pruebas. Ahora la administración local convoca de nuevo a quienes puedan estar interesados a las pruebas el próximo día 3 a las nueve de la mañana en el Auditorio.

Cabe recordar que el equipo que busca configurar Ravella debe estar conformado por cinco personas. Estas serán contratadas como funcionarios interinos por un período de tres meses. La brigada la integrarán un jefe (grupo C1), un peón conductor (grupo AP) y tres peones forestales (grupo AP). La selección se realiza mediante el sistema de concurso-oposición libre. Las pruebas son un test teórico sobre temas relacionados con el trabajo a desarrollar (recogidos en el temario que se especifica en las bases), una prueba física y otra de conocimiento de gallego.

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Quienes estén interesados tienen que estar en las pruebas con el DNI, currículum vitae debidamente justificado (con los documentos originales) y ropa deportiva apta para la realización de los ejercicios físicos. Podrán acudir directamente o a través de la convocatoria que se realizará desde el Servizo Público de Emprego.

Las bases de la convocatoria, así como el temario y los requisitos que deben cumplir los aspirantes, están disponibles en el tablón de anuncios del Concello y en al sede electrónica (sede.vilagarcia.gal).