Nuevo pleno bronco en torno a la medicalizada: “A Xunta debe rectificar esta decisión errada”

Las reivindicaciones de la comunidad educativa de A Lomba llegaron al Pleno Gonzalo Salgado

La falta de una ambulancia medicalizada en los meses de verano en el Hospital do Salnés volvió a centrar, por enésima vez en varios años, el debate plenario en Ravella. El asunto prometía bronco, tanto porque hace unos días hubo una concentración ciudadana reclamando el servicio en la Praza de Galicia como por la presentación de una posición conjunta de la que solo se descolgó el Partido Popular, que presentó la suya propia. Tras el debate quedó clara una cuestión: que todos, independientemente de su color político, creen que debe existir una ambulancia en el Hospital todo el año independientemente de la que cubre Sanxenxo y O Grove. Sin embargo la retórica cambiaba, y mucho, a la hora de que cada grupo esgrimiese sus argumentos.

En primer término – y tal y como pedía Esquerda Unida– el conselleiro de Sanidade no va a ser declarada persona ‘no grata’ en Vilagarcía. “Non me gustan eses métodos”, zanjó Varela para justificar los votos de su grupo. Solo BNG y, por supuesto, EU votaron a favor. En segundo término – y al menos por el momento– la idea es seguir insistiendo ante la Xunta para que modifique de parecer y dote realmente a la comarca de dos ambulancias de soporte vital avanzado. “É cuestión de vida ou morte”, se repetía insistentemente en las filas de la izquierda. La portavoz del gobierno, Tania García, echó mano de un informe técnico para justificar que –por población, que también crece en verano– Vilagarcía necesita de una ambulancia medicalizada los 365 días del año. “Non pode haber cidadáns de primera e cidadáns de segunda”. Unas palabras utilizadas también por el portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, que hizo un repaso de las movilizaciones que su formación lleva realizando cada año para defender este servicio. El, en concreto, se dirigió directamente a los ediles del PP vilagarciano a los que acusó de “covardía política” y de “debe ser moi difícil asumir o papelón que lles tocou en sorte. Hoxe traen unha moción porque non queren quedar mal, pero é un auténtico exercicio de cinismo”.

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, fue más tajante. Acusó directamente a la Xunta de Galicia de “maltratar a Vilagarcía” y enseñó su propia aplicación del Sergas para demostrar que “non é certo que se invistan máis fondos nos servizos públicos. A miña primeira cita co meu médico de cabeceira é o día 19 de agosto”. Él habló de “decisións que matan” y puso números sobre la mesa. “O coste deste servizo é de 70.000 euros ao mes. Acaso a Xunta de Galicia non pode abonar ese coste?”, preguntó el izquierdista.

En las filas populares fue el concejal Juan Andrés Bayón el encargado de defender su postura y, sobre todo, una moción muy cuidada en cuanto al lenguaje utilizado. Los conservadores pedían que “se valore” por parte de la Consellería de Sanidade y “en base a criterios clínicos” la dotación de una ambulancia avanzada en verano en el Hospital. Eso sí, Bayón fue tajante a la hora de advertir que “a mensaxe que se está dando de que a comarca está desatendida é totalmente infundada”.

Su discurso no cuajó en el resto del hemiciclo cuyos grupos no dudaron en sacar a la palestra un vídeo que el Partido Popular publicó en sus redes sociales, protagonizado por Ana Granja y en el que dice abiertamente que –si es alcaldesa en el año 2027– negociará activamente para conseguir la ambulancia medicalizada para el centro de Ande y, si es necesario, la pagará con fondos municipales.

“Entón, segundo ese vídeo. Fai falta ou non fai falta a ambulancia? Estamos cubertos ou non estamos cubertos? Porque eu non entendo nada”, preguntó Juan Fajardo.

El alcalde, Alberto Varela, fue el último en tomar la palabra antes de la votación. El regidor socialista señaló que “cando hai que posicionarse abertamente o PP sempre actúa con tibieza” y recriminó las palabras que usaron los conservadores en su moción. “Xa se valorou, non hai nada máis que valorar. Non a queren poñer”, declaró. Varela pidió que la Xunta de Galicia “rectifique unha decisión claramente errada que pon en risco vidas” y aclaró que “ninguén aquí está pedindo que se lle quite a Sanxenxo, senón que a haxa alí e tamén aquí”.

La situación de A Lomba

Por otra parte la situación del colegio A Lomba regresó, justo un año después, al hemiciclo de Ravella. Fueron las familias las que tomaron la palabra para advertir lo que ya antes reivindicaron en la calle, que el próximo curso académico habrá una aula menos de cuarto de Infantil en el centro. “Sei que non vou ter réplica e por iso quero deixalo claro agora. Sei que se van a xustificar con ratios, pero os nosos fillos non son números”, explico el portavoz de la ANPA.

Precisamente en esos ratios basó el edil del PP, Raúl Santamaría, su intervención al respecto para justificar el voto negativo a una moción de apoyo firmada por los grupos de la izquierda. “Galicia é a comunidade autónoma cos ratios máis baixos, así que o argumento de que a Xunta de Galicia maltrata o ensino público cáeselles”, declaró el conservador. Indicó que suprimir la unidad en A Lomba no fue “unha decisión precipitada, senón que se basea nos datos de matriculación” e incluso señaló que en ese centro “ten máis profesorado do que lle corresponde”.

Todos los grupos de izquierdas criticaron la posición del Partido Popular, al que acusaron abiertamente de “ir contra a educación pública”. Tras la votación de la moción, que salió adelante, algunos de los presentes en el grupo de padres y profesores increparon a los ediles conservadores.