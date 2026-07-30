Música ambiente, explicaciones técnicas y 2000 gafas para recibir el eclipse en Vilagarcía

La matemática María Brea, el alcalde Alberto Varela y el edil Álvaro Carou en la presentación del evento en la playa Gonzalo Salgado

Vilagarcía ya ha activado la cuenta atrás para el gran eclipse del día 12 de agosto. La capital arousana ha decidido centralizar la actividad para vecinos y visitantes en la playa de A Compostela, que definen como el lugar idóneo para disfrutar de un fenómeno que no volverá a repetirse en este mismo punto hasta dentro de 130 años. "Aquí non se verá ao 100%, pero si ao 99,7%, o que está moi ben", apunta el alcalde de la ciudad, Alberto Varela.

Así pues ese mismo día, el 12, desde las cinco y media de la tarde ya habrá carpas instaladas en el entorno del arenal (a la altura del parque de A Compostela) en las que podrán recogerse las gafas homologadas que el Concello repartirá de forma gratuita. Eso sí, hay que reservarlas con antelación. Podrá hacerse desde el próximo miércoles a través de la plataforma https://ticket.vilagarcia.gal/es. Solo estarán disponibles para personas empadronadas en Vilagarcía y con un tope de 5 gafas por solicitud. En total se distribuirán 2000 ejemplares.

Ambiente y divulgación

En todo caso Vilagarcía quiere que la experiencia del eclipse sea mucho más que mirar cómo se hace de noche en pleno día. Por ello en la zona del arenal habrá música ambiente a cargo de Diego Alcaine y una charla divulgativa que dirigirá la matemática y colaboradora del Observatorio de Astrofísica de la USC, María Brea. Será ella la que hará una explicación antes del inicio del fenómeno y también poco a poco durante el transcurso del mismo. El momento álgido se espera sobre las ocho y media de la tarde.

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Desde el Concello piden a la ciudadanía que evite lugares como los miradores de Xiabre o de Lobeira. "Entendemos que o primeiro impulso pode ser ir a lugares elevados para ver o eclipse, pero o certo é que aquí na praia vai ser moito máis seguro. Ir a sitios elevados pode complicar, en caso de que algo ocorra, a chegada dos servizos de emerxencias", explicó el regidor socialista. Cierto que algunas webs especializadas recomiendan estos puntos como los idóneos para disfrutar del fenómeno, pero la seguridad debe primar y a pie de playa será igualmente visible.

A mayores del eclipse se espera que esa noche (sobre las once y media o doce) se puedan ver las perseidas.

Plan especial de tráfico

El eclipse de sol coincide con una de las épocas con mayor afluencia de gente en Vilagarcía, dado que es la semana en la que se inician las fiestas de San Roque. Es por ello que la Policía Local ya trabaja en un plan especial de tráfico para que todo se desarrolle con normalidad. "Estase vendo, se é preciso pechar algunha rúa vaise facer", declaró el primer edil.