La Diputación aprueba 35.000 euros para reductores de velocidad en Vilagarcía

Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra acaba de aprobar una partida de cerca de 35.000 euros que el Concello de Vilagarcía podrá invertir en medidas de reducción de velocidad en varios viales municipales. La ayuda – según reseñan desde la administración provincial– entra dentro del Plan +Provincia, que destina a la capital arousana un total de 2,6 millones de euros, sumando las cuatro líneas del año 2026 y el adelanto de la línea de inversiones del 2027 al que se puede acceder de forma anticipada. Así pues la actuación será financiada íntegramente por la Diputación de Pontevedra y permitirá dar solución a las demandas formuladas por los vecinos al propio Concello, que reclaman una mayor seguridad en ciertos viales debido al exceso de velocidad que se alcanzan en algunos de ellos.

Las calles

Gracias a esta aportación provincial se instalarán medidas de calmado de tráfico en las calles San Martín y A Lagoa y en el lugar de O Piñeiro, en Sobrán; también en la Rúa Progreso, en A Torre; en la Rúa Perrón, en Rubiáns; en la Rúa Veiga de Aldea, en Cea y en las calles Concha, Alejandro Cerecedo, Duque de Terranova y Manuel Antonio.

En líneas generales se implantarán reductores de velocidad tipo ‘lombo de asno’ y pasos peatonales elevados con el objetivo de mejorar la seguridad y el tránsito de los viandantes. También habrá señalización horizontal y vertical. En el caso de Alejandro Cerecedo – en la que ya hay un paso elevado, aunque deteriorado, se demolerá previamente para ejecutar el nuevo. En Manuel Antonio se demolerán las aceras para su posterior puesta en rasante con el paso de peatones que está proyectado.