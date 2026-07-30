El Concello introduce la tecnología led en seis instalaciones deportivas

El campo de fútbol Manuel Jiménez es uno de los que verá mejorada su iluminación G.S.

El Concello de Vilagarcía acaba de sacar a licitación el proyecto para dotar de tecnología led a un total de seis instalaciones deportivas municipales. La actividad, sobre todo, permitirá reducir el gasto en los consumos eléctricos y también mejorar la calidad lumínica de campos de fútbol como son el Manuel Jiménez, A Pelada y Bamio. El proyecto también incluye a los pabellones de Faxilde, A Torre y Guillán. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 19 de agosto y el plazo de ejecución de los trabajos - para los que se prevé una inversión de 181.250 euros- es de seis meses.

Desde la administración local explican que la actuación se enmarca dentro de las iniciativas de mejora de la eficiencia energética que el Concello lleva desarrollando en todos los edificios municipales y también en el sistema de iluminación pública. Ahora lo que se hará en estos seis lugares será sustituir las lámparas convencionales por 144 proyectores y 36 campanas led de diferentes potencias. Según los cálculos de los técnicos, esto supondrá una reducción del 61% en la potencia eral instalada. Traducido a euros el ahorro anual podría ser entre 14.140 euros y los 56.550.

Más visibilidad

Además del importante ahorro económico el proyecto, según explican desde el Concello, mejorará la calidad lumínica de cada instalación, aportando uniformidad y mejorando la direccionalidad de la luz. También se permite el encendido instantáneo en toda su potencia, a diferencia del actual, que necesita de un tiempo para conseguir la máxima luminosidad. Otra de las ventanas es el mantenimiento, que es prácticamente nulo.