El colegio de Rubiáns consigue un nuevo horario tras meses de protestas

Vuelta al cole Ceip Rubians Mónica Ferreirós

Final feliz tras meses de reivindicaciones, reuniones y protestas. El colegio de Rubiáns tendrá el próximo curso académico un nuevo horario (de 9:35 a 14:35 horas), lo que permitira a las familias conciliar mejor. Una cuestión que, desde la ANPA y desde la propia dirección del centro, llevaban tiempo reivindicando en la calle. Estos minutos de diferencia respecto al horario anterior permiten adaptar las líneas de autobuses y mejorar así la calidad de vida de estudiantes y también de sus padres y madres.