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Vilagarcía

El colegio de Rubiáns consigue un nuevo horario tras meses de protestas

La decisión se le comunicó hoy a la comunidad educativa

Fátima Frieiro
30/07/2026 18:10
Vuelta al cole Ceip Rubians
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Final feliz tras meses de reivindicaciones, reuniones y protestas. El colegio de Rubiáns tendrá el próximo curso académico un nuevo horario (de 9:35 a 14:35 horas), lo que permitira a las familias conciliar mejor. Una cuestión que, desde la ANPA y desde la propia dirección del centro, llevaban tiempo reivindicando en la calle. Estos minutos de diferencia respecto al horario anterior permiten adaptar las líneas de autobuses y mejorar así la calidad de vida de estudiantes y también de sus padres y madres.

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