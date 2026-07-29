La firma Boluda amplía actividad y servicios en la terminal de Ferrazo

Terminal de contenedores de Boluda en el Puerto de Vilagarcía G.S.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía acaba de dar vía libre a la aprobación de la modificación sustancial y a la cesión parcial de la concesión C0125 de la empresa Boluda. La firma que lleva a cabo el tráfico de contenedores en la terminal de Ferrazo ampliará la actividad y también los servicios. Lo hará en una zona que, como se sabe, está destinada a la manipulación de mercancía general y carga de proyecto. Para ofrecer más necesitaba más espacio, de ahí que este fuese uno de los puntos más importantes del orden del día del encuentro de los consejeros.

En el ámbito del desarrollo industrial y logístico el Consejo también otorgó la concesión C01172 a la empresa Nedgia Galicia S.A. para la explotación y mantenimiento de la canalización e instalaciones que dan servicio de gas natural en el muelle de pasajeros. A mayores los consejeros dieron vía libre a la concesión C0175 a favor de la Terminal Marítima de Vilagarcía S.L. para almacenamiento de mercancía general, manteniendo el tejido operativo de esta consignataria.

Estreno

La sesión contó por primera vez con la asistencia del nuevo capitán marítimo de Vilagarcía, Álvaro Vidal Casáis, tras su reciente nombramiento. Debido a su cargo se incorporó al Consejo de Administración como miembro nato.

En materia económica se elevó al Consejo el informe de Auditoría de las cuentas anuales del año 2025, un documento que –dicen desde la Autoridad Portuaria– avala la gestión económico-financiera de la entidad que preside José Manuel Cores Tourís y que certifica que las cuentas reflejan fielmente su situación patrimonial, financiera y los resultados obtenidos durante el pasado ejercicio.

En la reunión se validaron las autorizaciones para la prestación del servicio de combustible a buques mediante un camión cisterna. Las tres licencias fueron para Repsol Soluciones Energéticas, Moeve y Galp Energía España.