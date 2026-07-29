El TSXG absuelve a un varón de agresión sexual y vejaciones

Fachada del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia | D. A.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de ratificar la sentencia emitida por la Audiencia de Pontevedra con la que absuelve a un hombre –del partido judicial de Vilagarcía de Arousa– de un delito de maltrato, vejaciones injustas, amenazas leves, coacciones y agresión sexual contra su expareja y denunciante.

El alto tribunal considera que no existen pruebas suficientes que puedan motivar una condena dado que – señalan en la sentencia– “no se desprende ningún elemento corroborador de la versión de la denunciante, ni la hija en común ha presenciado acto alguno que pudiera suponer falta de respecto a la madre”. También apuntan que el resto de testimonios no evidencian que existiese una situación de “aislamiento familiar” como denunciaba la mujer. Indican en la sentencia del TSXG que no se ha podido acreditar el maltrato habitual, “como tampoco por idénticas razones los delitos de amenazas leves, el de vejación injusta y el de agresión sexual.

La pareja en cuestión inició su relación en el año 2008 y de ella nacieron dos hijos. Esta finalizó, según el juzgado, en septiembre de 2019.