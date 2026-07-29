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Vilagarcía

Detenido un hombre al que acusan de robar a otro que dormía en un banco en A Mariña

Fue un vecino el que alertó a los agentes tras ver lo ocurrido desde su casa

Fátima Frieiro
29/07/2026 12:48
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
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Agentes de la Policía Local de Vilagarcía han detenido a un hombre como presunto autor de un robo a otro mientras este dormía en un banco en la avenida de A Mariña. Fue un vecino - que, según fuentes policiales, presenció todo desde su balcón- el que alertó de que dos varones estaban forcejeando con la víctima. En el momento de la detención los agentes recibieron amenazas y el presunto autor lo negó todo.

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