Detenido un hombre al que acusan de robar a otro que dormía en un banco en A Mariña

Un coche de la Policía Local de Vilagarcía MONICA FERREIRÓS

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía han detenido a un hombre como presunto autor de un robo a otro mientras este dormía en un banco en la avenida de A Mariña. Fue un vecino - que, según fuentes policiales, presenció todo desde su balcón- el que alertó de que dos varones estaban forcejeando con la víctima. En el momento de la detención los agentes recibieron amenazas y el presunto autor lo negó todo.