Alertan de un presunto fraude en el que se pide dinero para el programa de San Roque

Un momento del pregón de la Festa da Auga en Vilagarcía, con San Roque a punto de entrar en la capilla G.S.

El Concello de Vilagarcía alerta de un presunto fraude mediante el cual personas ajenas totalmente a la administración local están pidiendo dinero por negocios de la ciudad para el programa de fiestas patronales de San Roque.

La administración local apunta que en los próximos días publicará el programa festivo, tanto en formato físico (5.000 ejemplares de 40 páginas) como digital. Lo hará, como siempre, sin publicidad. Varias personas se pusieron en contacto con la administración local interesándose por la veracidad de esa oferta. Al parecer lo que se ofrecían a los negocios eran presuntos anuncios con un coste de 80 euros y, a cambio, incluso se les prometía una camiseta de la Festa da Auga.

El Concello advierte, por lo tanto, de que se puede tratar de un engaño. Además no es la primera vez que se llevan a cabo este tipo de estratagemas usando las fiestas patronales como excusa para sacarse unos dineros de forma ilícita.

Por el momento poco se sabe del programa de las fiestas más importantes del año en Vilagarcía. El pregón será el día 14 de agosto y correrá a cargo del periodista Xabier Fortes. Hay ya algunos conciertos confirmados como el de Chenoa, en A Xunqueira.