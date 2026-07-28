Una marca de ropa crea una colección en la que incluye a Carreirón y Areoso en Vilagarcía

Sudadera de la firma 'Cero de Costa' edición Vilagarcía, pero que incluye lugares de A Illa

Al igual que ocurre con otros enclaves como A Coruña, Vigo, O Grove o Sanxenxo, Vilagarcía ya cuenta con su propia sudadera de una marca que está pegando fuerte este verano, 'Cero de Costa'. Una firma que saca ediciones especiales que se caracterizan por llevar en la espalda de sus prendas los nombres de los lugares más emblemáticos de las localidades que promociona. Sin embargo los límites de Vilagarcía son confusos en el caso de su 'Special Edition", como reza en su página web. Sí, en la sudadera (que tiene un coste de alrededor de 60 euros y que se está vendiendo como la espuma) de Vilagarcía aparecen lugares como Carril, Compostela, Canelas o la Illa de Cortegada. Sin embargo también otros nombres que poco o nada tienen que ver con los límites de la capital de O Salnés como son O Carreirón, Areoso, Area da Secada y O Faro. Todos, como bien saben los arousanos, de A Illa.

El nombre de la edición es 'Vilagarcía', de ahí que choque ver enclaves tan insulares en una prenda que ya puede verse en la calle tanto en color amarillo como azul. En todo caso, un éxito de ventas. Eso sí, poco le gustará a los isleños que - tras su periplo para independizarse de Vilanova- se les incluya ahora en Vilagarcía, aunque sea solo en una sudadera.