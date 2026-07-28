Ravella contrata los trabajos para ejecutar el aislamiento de la Casa da Cultura de San Roque

Imagen del barrio de San Roque, en donde se encuentra la Casa da Cultura D.A.

El Concello de Vilagarcía continúa con el plan de mejora y mantenimiento de los centros socioculturales de la localidad. De hecho acaba de adjudicar a la empresa Construser César Paz los trabajos que permitirán resolver las deficiencias detectadas en la Casa da Cultura del grupo San Roque. La inversión que se hará en el proyecto es de 14.800 euros y servirán para llevar a cabo el aislamiento térmico exterior del inmueble. La empresa adjudicataria tiene un plazo de dos meses para llevar a cabo la obra.

Según lo contratado lo que se hará será solucionar la pérdida de las condiciones de protección que presenta actualmente el envoltorio del edificio en al fachada principal y en los laterales. Los trabajos empezarán con el lavado de la cara exterior de las paredes. Justo después se realizará el revestimiento aislante de las mismas, incluyendo perfiles de arranque, colocación de paneles, anclajes, mortero armado con malla y acabado acrílico decorativo. También se actuará en las medianeras y en las chimeneas, se colocarán remates perimetrales en chapas de aluminio y se mejorarán las ventanas.

Desde el Concello declaran que, además de facilitar la conservación de las dependencias socioculturales que utilizan los vecinos de la zona de San Roque y As Carolinas, los trabajos a ejecutar también mejorarán la eficiencia energética del edificio y las condiciones de confort en el mismo.