La Diputación distribuye esta semana cerca de 30.000 gafas para observar el eclipse solar

Las gafas forman parte de la iniciativa 'Baixo o Ceo das Rías Baixas' Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra distribuirá esta misma semana cerca de 30.000 gafas entre los concellos de la provincia para observar con seguridad el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Son gafas fabricadas en España que cumplen con la normativa ISO 12312-2 para la observación solar directa. A mayores la institución también repartirá mapas con la red provincial de puntos singulares con buena visibilidad de observación y una guía para gozar del fenómeno con seguridad.

El kit se distribuirá entre los 42 concellos que enviaron a la Diputación sus puntos de observación. Entre ellos, por ejemplo, no aparece ni Vilagarcía ni Caldas. En líneas generales se repartirán entre 100 y 1.500 gafas por concello, en función de las necesidades, además de 200 guías (100 en gallego y otras 100 en castellano) y 200 mapas por cada localidad integrada en la red provincial.

"Baixo o Ceo das Rías Baixas"

La iniciativa que parte de la Diputación apuesta por transformar el eclipse solar del día 12 en una experiencia turística organizada y de calidad. De hecho propone 42 puntos de observación idóneos para ver el fenómeno. En el marco de esta misma propuesta se organizaron jornadas de divulgación del astroturismo dirigidas tanto a empresas del sector turístico como al personal técnico.

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La Diputación explica que -más allá del eclipse- quiere consolidar una oferta estable vinculada al astroturismo. De ahí que estén trabajando ya en enclaves patrimoniales como el Castelo de Soutomaior o el Castelo de Sobroso para que obtengan la certificación Starlight. Este es un reconocimiento a la calidad del cielo nocturno y al compromiso con su protección.