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Vilagarcía

Estos son los días que serán festivo en Vilagarcía en 2027

Tendrán que ser aprobados en el Pleno antes de trasladárselos a la Xunta de Galicia

Fátima Frieiro
28/07/2026 13:22
Día grande de las fiestas de Santa Rita
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El día 22 de mayo, Santa Rita, y el 16 de agosto, San Roque. Estos son los días que el gobierno local de Vilagarcía propone mantener como festivos de cara al año 2027. Tal y como establece la normativa en vigor ahora estas fechas deberán ser aprobadas por el Pleno y, a continuación, tendrán que ser remitidas a la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de cara a la confección del calendario laboral de la comunidad autónoma.

Santa Rita coincide en 2027 en sábado. Pese a no ser día lectivo el gobierno local tiene en cuenta que hay muchas personas que trabajan los sábados, de ahí que opten por marcar este día en rojo para que la mayor parte de la ciudadanía pueda disfrutar de las celebraciones más familiares de la localidad. En el caso de San Roque el festivo cae en lunes, lo que permite alargar un poco el fin de semana.

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