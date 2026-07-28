El PP pedirá a Adif que habilite más plazas de parking en la Estación

Los populares comparecieron en rueda de prensa en su sede de la calle Castelao Mónica Ferreirós

Más plazas de aparcamiento en el entorno de la Estación de Ferrocarril. Esta es la primera demanda que el diputado nacional del PP, Juan Andrés Bayón, llevará al Congreso de los Diputados tras el verano. Los conservadores creen que Adif debe buscar y habilitar más zonas en este punto de la ciudad que – debido a diferentes promociones urbanísticas– se ha quedado casi sin espacios para dejar vehículos particulares. Bayón anunció esta petición al mismo tiempo que hizo un repaso de las iniciativas que su grupo presentó en los últimos meses sobre Vilagarcía y que – a su juicio–han sido ignorados por el Gobierno central con, según él, la complicidad del alcalde, Alberto Varela.

“Intentamos que Vilagarcía tivese voz en Madrid e trasladamos alí as súas inquedanzas”, explicó el popular. Un listado que no es menor y que, al menos de momento, no ha tenido resultado.

Asuntos pendientes

En ese listado de cuestiones urgentes se encuentra la necesaria recuperación del tren madrugador que unía Vilagarcía con Madrid. “Loitaremos para que se poida recuperar ou, alomenos, que se poidan mellorar as frecuencias”, aseguró el diputado. Además hizo referencia a la situación de la N-640. “No ano 2023 anunciaron que se ía redactar un proxecto para investir neste vial uns cinco millóns de euros. Nós preguntamos no Congreso por este asunto e só se nos responde que o proxecto sigue en redacción”, declaró.

Con este vial las críticas del PP al Gobierno son varias: primero que no haya sido elegida como una de las carreteras a asfaltar en estas últimas fechas. Algo que – reseñó Bayón– si ocurre con Cuntis o con Caldas. “Aquí nada”, lamentó. Entiende que la mejora del vial incluye todo el tramo que va desde la Praza da Constitución (en pleno centro urbano) hasta la rotonda de Baión.

Los problemas de la N-640 van más allá, según los conservadores. Hacen referencia a la falta absoluta de iluminación en el Vial de Acceso al Puerto. “Algo que nunca se solventou e sobre o que non se dan explicacións razonables”, indicaron.

Además aseguran que el Gobierno central todavía no ha recibido la documentación que debe remitirles el Concello de Vilagarcía para que Carreteras emita su informe sobre la recta de Rubiáns y poder así – entre otras cosas– desbloquear el PXOM.

A los asuntos pendientes los conservadores también suman el mal estado del regato de A Tripeira, en la playa de A Concha, o la regeneración de la playa de O Preguntoiro. “Parece que Varela só esixe cando se trata da Xunta de Galicia, pero cando é competencia do Goberno non o fai, porque non quere molestar a Pedro Sánchez”, indicaron los populares. De hecho le criticaron que en muchas ocasiones –como ha sido el caso del pintado de la balaustrada de Carril– haya sido el propio Concello el que “hiciese el trabajo que tenía que haber hecho el Gobierno”, matizó la portavoz popular, Ana Granja.

Fue ella la que aclaró en este sentido que “no es cierto que Portos y Costas no se pongan de acuerdo. El tema es que los primeros hicieron su trabajo y los segundos no”.

El PP lamenta la posición del alcalde respecto a la pérdida del cuartel de la Guardia Civil en la capital arousana. “Suponnos perder peso na comarca e en Galicia”, dijo Bayón. También apunta al Gobierno como responsable de que Vilagarcía no cuente todavía un cuarto juzgado cuando “a sobrecarga dos asuntos é manifesta todos os anos”. Indicaron que tampoco se ha hecho nada en conseguir la cesión de los antiguos locales de la Seguridad Social. “É un Goberno que ten a Vilagarcía abandonada”, zanjaron.